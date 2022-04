Jan Rot presenteert online zijn afscheidsalbum met ‘digitaal boekje’

De zanger en tekstdichter heeft op zijn website een uitgebreid bestand gezet waarin hij tekst en uitleg geeft over de keuzes en de herinneringen die hij heeft aan de nummers. ‘Omdat je met digitale albums geen info kwijt kunt, heb ik een pdf gemaakt met over elk lied een verhaaltje’, schrijft hij op zijn Twitter-account. ‘Veel luisterplezier, met lach en traan!’

Rot vertelt bijvoorbeeld bij het lied Met je neus hoe hij jarenlang zocht naar de rest van de tekst die moest volgen op de zin ‘Pas toen mijn dochter werd geboren, begreep ik wie mijn vader was’. ‘Het is een regel die ik al lang had, samen met de mijns inziens mooie melodie’, schrijft de zanger. Recent maakte hij de tekst dan toch af. ‘Ik ben er blij mee, want gezinsliedjes zijn er niet zoveel. Iedereen die gezegend is met kinderen weet waar ik het over heb. En met zinnen als Mijn vader hielp mij bij mijn geboorte/ik hielp mijn vader toen ik stierf, vind ik het extra jammer dat ik niet nog járen door mag schrijven. Want ook na je zestigste zijn er genoeg mooie nieuwe onderwerpen.”