Jan Slagter werkt aan kinderversie van Heel Holland Bakt

Met flink wat voorbehoud: Het is nog prematuur, niets is zeker, maar mogelijk komt er een kinderversie van Heel Holland Bakt. Het is de vurige wens van Omroep MAX-baas Jan Slagter. ,,Kinderen met hun ouders of grootouders, dat zie ik voor me. Want kinderen vinden bakken ontzettend leuk.”



Slagter spreekt mee weemoed over het idee. ,,Herinner je nog de aantrekkingskracht die bakken op je had als kind? Hoe zo’n cake rijst in de oven, de koekjes langzaam goudbruin worden, het uitlikken van de kom? We zijn aan het onderzoeken wat mogelijk is, want de wetgeving rond kinderen en televisie is redelijk complex.’’