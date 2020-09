Jan Smeets (75) stopt als directeur Pinkpop

Recensie Nurse Mildred is in Ratched nog angstaanja­gen­der dan in One Flew Over The Cuckoo's Nest

17 september Wie de film heeft gezien zal haar nooit vergeten. De vinnige, autoritaire Nurse Mildred Ratched uit One Flew Over The Cuckoo’s Nest. Een glansrol van Louise Fletcher die er een Oscar mee won. Haar loopgravenoorlog met de recalcitrante psychiatrische patiënt McMurphy (Jack Nicholson in topvorm) die haar gezag voortdurend ondermijnt vormt het hart van deZe filmklassieker.