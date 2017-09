Jan Smit duikt de studio in met K3

Jan zat aan tafel om aan te kondigen dat K3 optreedt als gastartiest bij zijn jubileumconcert op 10 maart in het Sportpaleis in Antwerpen. ,,Samen met mijn kinderen, die overigens grote K3-fans zijn, ben ik ontzettend blij en trots dat zij er ook bij zijn. Ik kijk er naar uit om samen met hun ploeg en met Miguel Wiels een nummer te schrijven", aldus Jan.

Of het nummer ook echt op single verschijnt, is nog niet bekend. Volgens een woordvoerder van Studio 100 is het de bedoeling dat het in ieder geval wordt gezongen tijdens Jans concert in het Sportpaleis en later nog eens tijdens een uitzending van Muziekfeest op het plein.