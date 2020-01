Jan Smit knuffelt met zoontje en Olcay gespot in trouwjurk

video Songfesti­valin­zen­ding Jeangu Macrooy zet hoog in: ‘Als Beyoncé het kan, dan kan ik het ook’

18:57 Songfestivalinzending Jeangu Macrooy zet hoog in. Hij is van plan het liedjesfestijn in mei te winnen. Macrooy stelt aan zijn ambities geen grenzen, iets dat hij van zijn Surinaamse ouders meekreeg.