Jan Smit verbleef een maand in Spaanse kliniek: ‘Mij krijgen ze niet klein’

Half november maakten Smit en zijn management bekend dat de zanger de rest van het jaar niet meer zou optreden. Als reden gaven zij toen keelklachten op. ,,Ik ondervind momenteel te veel hinder van lichamelijke klachten.



Het is daarom op dit moment gewoon tijd om voor mijzelf en mijn gezondheid te kiezen, hoezeer me dat ook spijt naar al mijn trouwe fans toe", schreef de Volendammer destijds in een post op Instagram.



Nu blijkt dat de zanger er ook psychisch doorheen zat. Hij zou in de Spaanse kliniek zijn behandeld door een groep Nederlandse psychotherapeuten. Eenmaal terug in Volendam heeft Smit een appartement gehuurd waarin hij verblijft als de drukte van zijn gezin hem teveel wordt. ,,Thuis is het vaak te druk voor hem”, zegt manager Aloys Buys tegen de Telegraaf.



Smit laat vanochtend van zich horen met een gedicht op sociale media. ‘Dan is er weer die onrust, gaat alles veel te vlug. Ik doe drie stappen voorwaarts en doe er vijf terug’.