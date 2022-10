Jan Versteegh brengt boek uit over vaderschap

Doodmoe en dolgelukkig moet volgens Versteegh een beeld geven aan aanstaande vaders wat hun te wachten staat, zonder een zelfhulpboek te zijn. ,,Over het verlies van een kindje, jezelf buitensluiten terwijl je baby binnen ligt en driftbuien in de supermarkt”, schrijft Versteegh in de aankondiging.

