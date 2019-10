Jan Versteegh mag weer naar huis na keeloperatie

Op K3 dansen in Just Dance? Dat kan in 2020

10:05 Voor het eerst in de geschiedenis van de Just Dance-franchise wordt een Nederlandstalig nummer toegevoegd aan de officiële tracklist van de game. Het K3-lied 10.000 luchtballonnen is vanaf 5 november, de releasedatum van Just Dance 2020, beschikbaar voor iedereen in de Benelux die de game bezit.