Jan Versteegh verklapt geslacht baby opnieuw met ‘kusfoto’

Frank Masmeijer blijft in Belgische cel na uitstel uitspraak in drugszaak

11:05 Er komt vandaag opnieuw geen uitspraak in het hoger beroep van de rechtszaak tegen Frank Masmeijer. Het hof van beroep in Antwerpen heeft de Belgische drugszaak heropend waarin de vroegere televisiepresentator verdachte is, bevestigt zijn Belgische advocaat Kris Vincke. Volgens een tussenarrest moet de aanklager vanwege gewijzigde wetgeving de kans krijgen om de beschuldigingen aan te passen.