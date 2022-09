Jandino maakt kans op vierde Gouden Kalf, ook Costa 2.0 en Linda de Mol in de race

Stormloop op kaarten Di-rect en Residentie Orkset in AFAS Live, tweede concert aangekon­digd

AFAS Live in Amsterdam heeft een tweede concert aangekondigd van DI-RECT en het Residentie Orkest. Het eerste optreden op 4 februari was zo snel uitverkocht dat er een tweede datum op het programma is gezet. De extra show zal op 3 februari zijn.

18:39