Jane Fonda (80) stopt met daten: 'Mijn winkel van onderen is nu echt dicht'

Hollywoodactrice Jane Fonda (80) heeft in een podcast over haar nieuwe film Book Club openhartige uitspraken gedaan over haar seksleven. Volgens Fonda is ze een groot fan van pornografische boeken, experimenteert ze soms met vibrators, maar heeft ze geen gemeenschap meer met mannen. ,,My shop is closed.''

,,Ik ben niet langer actief op het seksuele vlak'', ventileerde Fonda in het gesprek, waaruit ettelijke Amerikaanse media vandaag de meest ronkende quotes publiceren. Volgens de actrice is haar 'winkel beneden' al een tijdje gesloten. En daar heeft ze geen enkel probleem mee. ,,Het is natuurlijk geen verplichting om tot hoge leeftijd aan seks te blijven doen. Voor mij voelt dit goed. Mijn besluit staat dan ook vast.''

Vorig jaar liep haar relatie met de toen 75-jarige Richard Perry na acht jaar op de klippen. In de slotfase van hun romance vertelde Fonda aan talkshowhost Ellen Degeneres dat zij en Perry op dat moment eigenlijk nooit meer gemeenschap hadden, maar wel experimenteerden met erotische bedspeeltjes. ,,We hebben er een paar in huis gehaald. Sommige hebben we gehouden, maar andere weer weggedaan.''

Waarom de twee niet meer met elkaar naar bed gingen, heeft Fonda nooit verteld. Zes jaar geleden vertelde ze nog dat zij en Perry 'de beste seks' ooit hadden. ,,Ik beeld me gewoon in dat hij 35 jaar is. Dat helpt en ik kan leeftijdsgenoten adviseren hetzelfde te proberen.''

Experiment

In de podcast vertelde Jane Fonda ook nog thuis een rijtje porno in de boekenkast te hebben staan. ,,Ik heb Vijftig Tinten Grijs proberen te lezen, maar daar kwam ik door het matige niveau echt niet doorheen. Ik kan me echter wel voorstellen dat het boek veel vrouwen heeft geïnspireerd om op het seksuele vlak wat meer te gaan experimenteren. Mij deed het helemaal niets.''

Jane Fonda was drie keer getrouwd. Van 1965 tot 1993 met Roger Vadim met wie ze dochter Vanessa (nu 49) kreeg en vervolgens met Tom Hayden van 1973 tot 1990. Samen met Hayden kreeg ze zoon Troy (45) en adopteerde ze dochter Mary (50). Haar laatste huwelijk was - van 1991 tot 2001 - met CNN-oprichter Ted Turner. Daarna leerde ze, na een aantal jaren als vrijgezel te hebben geleefd, haar laatste vriend Perry kennen.