Jane Fonda (84) heeft lymfeklierkanker en ondergaat chemotherapie

Volgens Fonda is haar ziekte goed te behandelen. ,,80 procent van de mensen overleeft, dus ik voel me gelukkig.” De voormalige fitnessgoeroe prijst zichzelf ook gelukkig dat ze zowel een ziektekostenverzekering heeft als toegang tot de beste artsen. ,,Ik besef, en het is pijnlijk, dat ik hierin bevoorrecht ben. Bijna elk gezin in Amerika heeft wel eens te maken gehad met kanker en veel te veel mensen hebben geen toegang tot de hoogwaardige gezondheidszorg die ik ontvang en dit is niet juist.”

Fonda was een politieke activist ten tijde van de oorlog in Vietnam. Ze werd gefotografeerd terwijl ze op een Noord-Vietnamees luchtafweergeschut zat tijdens een bezoek aan Hanoi in 1972, waarop ze de bijnaam ‘Hanoi Jane’ kreeg. In die tijd kon de actrice nauwelijks werk krijgen in Hollywood. Nadien reeg ze de prijzen echter aaneen, waaronder twee Oscars en zeven Golden Globes. Fonda was de laatste jaren te zien als Grace in de succesvolle Netflixserie Grace & Frankie.