Jane Fonda (84): ‘Ik ben klaar om te sterven’

Het mag nog wel een aantal jaar duren, vervolgt Fonda. ,,Het is niet zo dat ik nu meteen wil gaan, maar ik ben me ervan bewust dat het eerder vroeger dan later zal zijn. Het is gewoon de realiteit.”

Fonda maakte in september bekend dat bij haar lymfeklierkanker is ontdekt. Ze wordt er momenteel voor behandeld en ondergaat zes maanden lang chemotherapie. Destijds stelde Fonda dat ze de eerste behandelingen ‘redelijk goed’ is doorgekomen.

Voor Fonda is het ook niet de eerste keer dat ze met kanker te maken krijgt. Ze had eerder borstkanker en onderging vervolgens een borstamputatie.

