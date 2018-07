Jane Fonda bevestigt vervolg op 9 to 5

The man who killed Don Quixote Pechvogel Terry Gilliam maakt eindelijk zijn droom waar

10:00 Geen enkele regisseur had zo veel pech in zijn carrière als Terry Gilliam. Ruzies met producenten, pijnlijke flops, een acteur die tijdens de opnamen overlijdt (Heath Ledger): het ex-lid van Monty Python heeft het allemaal meegemaakt. Ook zijn nieuwste film, The man who killed Don Quixote, was een grote lijdensweg.