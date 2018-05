Jane Fonda geeft zich bloot

videoZichtbaar ontroerd staat Jane Fonda (80) na de première gisteren op het Filmfestival van Cannes van de documentaire over haar leven, Jane Fonda in Five Acts , op het podium.

Het aanwezige publiek heeft zojuist in 2 ½ uur haar leven kunnen volgen. Openhartig vertelt de Amerikaanse actrice over de mannen in haar leven, haar activisme, de verhouding met haar vader (iconisch acteur Henry Fonda) en haar moeder die zelfmoord pleegde. Pas onlangs ontdekte Fonda dat zij bipolair was geweest en om die reden een verstoorde relatie met haar kinderen had.

De documentaire kent vijf hoofdstukken. De eerste vier zijn gewijd aan de belangrijkste mannen in haar leven, vader Henry, de Franse regisseur Roger Vadim (haar eerste echtgenoot), diens opvolger Tom Hayden (een beroepsactievoerder) en de miljardair Ted Turner (de oprichter van CNN met wie zij tien jaar was getrouwd).

Vrije vrouw

Bijzonder openhartig vertelt Fonda over wat er mis ging in haar huwelijken. Vadim ging vreemd en was gokverslaafd, Hayden kon zich niet schikken in haar werk als Hollywoodster en Turner was duidelijk te overheersend en bezitterig om een vrije vrouw als Fonda in toom te houden.

Opvallend is dat Fonda zeer welwillend over iedereen praat. Er is geen sprake van oud zeer. Ook over zichzelf is de actrice volkomen open. Ja, ze heeft plastisch chirurgie gehad. Ze is er niet trots op en bewondert collega als Vanessa Redgrave die zich niet hebben laten behandelen.

Hoofdmoot in de film is het activisme van de actrice die tegen de oorlog in Vietnam was. De documentaire begint met een geluidsopname van president Nixon die zich afvraagt waarom een actrice als Fonda zulke verkeerde keuzes maakt. Hij stuurt dan ook de FBI op haar gezin af.

Dat de kwieke Jane nog niets van haar felheid heeft verloren blijkt in Cannes. Na haar dankwoord roept zij de aanwezigen op om vooral alert te zijn. ,,Onze democratie is in gevaar.’’