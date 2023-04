Jansma 'debuteert' op Veronica om dubbele presentatieklus Genee

Kees Jansma heeft donderdag noodgedwongen zijn ‘debuut’ als presentator gemaakt op Veronica. In de rust van de voetbalwedstrijd tussen Anderlecht en AZ in de Conference League praatte hij de analyse aan elkaar omdat Wilfred Genee was vertrokken om een studio verder het SBS6-programma Vandaag Inside te presenteren.

Genee viel eerder donderdag op Veronica in voor Hélène Hendriks, die eigenlijk de uitzendingen rondom de Europese wedstrijden van AZ en Feyenoord zou presenteren. Omdat haar vader is overleden, vloog Genee in. Hij kon echter niet de hele avond blijven omdat de presentator ook Vandaag Inside moest doen.

,,Wilfred is even schnabbelen een deurtje verderop”, legde Jansma dan ook uit in de rust van Anderlecht-AZ. ,,Dus wij doen het even samen”, zei hij tegen mede-analist Wim Kieft. Dat voelde volgens Jansma, jarenlang presentator van Studio Sport, ‘ouderwets en vertrouwd’.

Genee kon het echter niet laten om in de rust nog even bij Jansma en Kieft te kijken. Toen de commercialbreak bezig was op Veronica rende hij live in de uitzending van Vandaag Inside naar de andere studio. ,,We dachten dat we het zonder jou konden doen, en nu kom je toch nog langs”, reageerde Jansma. Even later rende Genee weer terug.

De kwartfinales in de twee Europese competities die donderdagavond werden gespeeld, hebben allebei een hoge plek in de kijkcijferlijst van donderdag. De kwartfinale van de Europa League tussen Feyenoord en AS Roma trok 1,1 miljoen kijkers, goed voor een tweede plek in de lijst. De kwartfinale van de Conference League tussen Anderlecht en AZ trok 679.000 kijkers. Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek (SKO).

