Japans lintje voor Erica Terpstra

De eer valt haar te beurt wegens ‘haar uitzonderlijke bijdrage aan zowel de promotie van Japanse cultuur in Nederland als aan de vriendschap tussen Japan en Nederland’, meldt Japan.



Wanneer ze de versierselen krijgt opgespeld, hangt af van de bestrijding van het coronavirus.



Terpstra is een oude bekende in Tokio. Ze won er een bronzen en een zilveren medaille bij de Olympische Spelen van 1964. Op het ogenblik komt ze met name over het voetlicht als presentatrice van het tv-programma Erica op reis.