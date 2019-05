Jarige Adele (31) hint na moeilijk jaar op nieuw album '30'

Het management van de hitzangeres maakte onlangs bekend dat Adele en haar man Simon Konecki na zeven jaar uit elkaar gaan. In haar ‘verjaardagspost’ rept ze met geen woord over de breuk en het feit dat ze, los van elkaar, hun in 2012 geboren zoontje Angelo gaan opvoeden. Wel stelt ze, zonder in details te treden, dat het komende jaar groot gaat worden. ,,Ik ga vooral aan mezelf denken”, benadrukt Adele. ,,Voor het eerst in tien jaar ben ik er klaar voor de wereld om me heen te voelen en eens op te kijken.” En, richting haar volgers: ,,Wees aardig voor jezelf, we zijn maar mensen. Doe het rustig aan, leg je telefoon eens weg en pak elke kans om hardop te lachen.”

De zangeres hint ook op nieuwe muziek.,,Het gaat erom echt van jezelf te houden, en ik realiseer me pas net dat dat meer dan genoeg is. Ik ga uiteindelijk ook wel van jullie houden, jullie bruten”, grapt ze met een lachende emoji. En dan: ,,30 wordt een drum-'n-bass-album om jullie te pesten.” Adele heeft de gewoonte haar album naar haar leeftijd te noemen. Het is dus goed mogelijk dat ze na de succesvolle albums 19, 21 en 25 het afgelopen jaar een album met de titel 30 heeft opgenomen. Adele werd onlangs gespot bij een studio in New York. Of ze daar was om aan nieuw materiaal te werken, is onbekend.