Jarige Golden Girl Betty White (96) bedolven onder de felicitaties

Betty werkt al meer dan 75 jaar als actrice in tientallen series en films en als het aan haar ligt gaat ze voorlopig nog door. ,,Ik stop pas als ze me niet meer vragen'', verkondigde ze onlangs in een interview met de glossy Parade. Daarin stelde ze ook een gigantische hekel te hebben aan mensen die klagen over van alles en nog wat. ,,Mopperen over je gezondheid? Dat is doodzonde van je tijd. Je moet genieten van het leven en als je goed zoekt, is er altijd wel iets om blij van te worden.” Ze gaf ook nog een tipje over 'gezonde' voeding. ,,Ik heb weinig met verantwoord eten en ben vooral dol op wodka en hotdogs. Dat drink en eet ik ook altijd in die volgorde.''