Javier Bardem kruipt in huid Escobar: 'Hij is een vat vol tegenstellingen'

Aktieheld Vin Diesel krijgt na 30 jaar alsnog diploma universi­teit

7:48 Dertig jaar na zijn vroegtijdige vertrek van universiteit Hunter College in New York heeft Vin Diesel (50) gisteren alsnog een bul gekregen van het onderwijsinstituut. De Fast & Furious-acteur sprak tijdens de diploma-uitreiking van de universiteit in New York, en kreeg na afloop van de rector een eregraad.