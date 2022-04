Je mist ‘gecancelde’ Johnny Depp geen seconde in Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore

Gerard Joling mist persmoment Toppers door longontste­king en meldt zich in ziekenhuis

Gerard Joling was maandagavond niet aanwezig bij de start van de kaartverkoop voor de Toppers in de Johan Cruijff ArenA. De zanger kampt namelijk met een longontsteking, zo vertelt zijn collega Jan Smit aan RTL Boulevard. Voor de zekerheid is hij langs geweest in het ziekenhuis.

4 april