'Je vraagt anderen: hoe is je liefdesleven? Nooit: hoe is je vriendenleven? Terwijl vrienden voor mij ontzettend belangrijk zijn’

Op weg naar de afspraak met Ronald Giphart in de Utrechtse kroeg Tilt doorkruis je het decor van zijn nieuwe roman. De Oudegracht waaruit zijn bierbrouwende hoofdpersonages overmoedig een glas water van bedenkelijke kwaliteit scheppen en opdrinken. Het met terrassen volgezette Neude waar zij hun amoureuze ontmoetingen plannen. En activiteitencentrum ACU dat nog even veganistisch en smoezelig is als eind jaren 80, een belangrijke periode in het verhaal.



In de licht autobiografische roman - ‘ik heb mijn eigen ervaringen en die van kennissen gebruikt’ - weet de Utrechtse schrijver de val van de Berlijnse Muur, de oprichting van een lokale brouwerij en de vriendschap van een groep studenten te bundelen.