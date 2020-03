Jeangu Macrooy: Ik zat met een heel groot team in een lekkere flow

De Hollandse tulpen staan in Jeangu's woonkamer. Natuurlijk keek hij ernaar uit om in mei Nederland te vertegenwoordigen in Rotterdam, maar hij wist ook dat de beslissing van de European Broadcasting Union (EBU) onvermijdelijk was. Desondanks zat Macrooy met een groot team in een ‘lekkere flow’.

,,We waren goed bezig met de voorbereidingen. Net als heel veel mensen keek ik uit naar een mooie periode straks. Helaas, maar het is niet anders. Er is iets wat veel belangrijker is op dit moment, en dat is de gezondheid van iedereen hier in Nederland. Dus ik begrijp de beslissing volkomen.’'

De komende tijd gaat de zanger rustig bijkomen. ,,En hopelijk kunnen we later in het jaar, in goede gezondheid, met zijn allen uitkijken naar alsnog een mooi Eurovisie Songfestival. Met Team Jeangu.’’ Macrooy wenst degenen die ziek zijn door het coronavirus beterschap en sterkte toe. Hij sluit zijn video af met de woorden: ‘Zorg voor elkaar’.

Grow

De van oorsprong Surinaamse zanger zou op het podium staan met de gospelsong Grow. Of hij volgend jaar met een ander nummer meedoet, is nog onduidelijk. De EBU buigt zich momenteel over de reglementen.

AVROTROS blijft achter de zanger staan, zo laat een woordvoerder in een reactie weten. De omroep is ‘natuurlijk erg teleurgesteld’. ,,Helemaal omdat het Songfestival in 2020 juist voor Nederland een extra bijzondere editie had moeten zijn. Uiteraard heeft AVROTROS het volste begrip voor de beslissing van de EBU, de gemeente Rotterdam en het projectteam bestaande uit NPO, NOS en AVROTROS. Dit is geen makkelijk besluit, maar helaas onvermijdelijk omdat de gezondheid te allen tijde vooropstaat.’'

Ze geven toe dat het een spannende periode is geweest voor Macrooy. ,,Maar hij begrijpt het besluit volledig. We zetten graag met nieuwe energie en veel passie de samenwerking met Jeangu voort. Samen staan we sterk!’'

