Jeangu Macrooy in finale als 23ste aan de beurt: ‘Formidabel’

Dat Jeangu Macrooy als 23ste de bühne op mag tijdens de finale, is volgens Maas meer dan gunstig. De kans dat Macrooys nummer Grow blijft hangen bij het publiek en de landen die mogen stemmen, zou dan aanzienlijk groter zijn. Dat zou kunnen betekenen dat Macrooy meer kans maakt om hoog te eindigen bij het liedjesfestijn, dat zich dit jaar in Rotterdam afspeelt.



Een aantal landen komt, onafhankelijk van hun eindplaats in de finale van de vorige editie van het festival, automatisch in de finale. Deze landen hoeven dus niet aan te treden tijdens een van de halve finales. Het gaat om Frankrijk, Duitsland, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Italië. Ook het gastland, Nederland dus, hoeft zich niet eerst in de halve finale te bewijzen.



Maas legt uit dat het gastland als enige via loting een plek krijgt toegewezen in de finaleshow, de rest wordt door de organisatie ingedeeld. ‘Dat gebeurt om te voorkomen dat het gastland zichzelf bevoordeelt door een ideale startpositie te kiezen. Mooie is: nu is die ideale startpositie gelóót’, schrijft Maas op Twitter.



Vorige week lekte het nummer van Macrooy uit. De Wereld Draait Door zou in eerste instantie de primeur hebben, maar dat liep dus anders. Desalniettemin zong Macrooy het nummer voor het eerst in de talkshow. Verslaggever Stefan Raatgever stelde dat Grow geen allemansvriend is, maar dat het wél bruist van de kwaliteit én ambitie. ‘Grow is geen doorsnee songfestivalsong en al helemaal geen allemansvriend. Maar wel een onderscheidend lied dat zonder twijfel gaat opvallen in Rotterdam.’