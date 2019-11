Jeff Goldblum: Uitgangspunt van de serie is dat ik niets wist

Na een doordringende blik stelt Jeff Goldblum (67) vast: ,,Jij hebt zeker geen tatoeages? Daar zie je eerlijk gezegd ook niet naar uit. Hetzelfde geldt trouwens voor mij.’’ Meteen daarop doet de Amerikaanse acteur een bizar voorstel: ,,Zullen we straks na het interview onze initialen op onze borst laten zetten? Ik die van jou en jij die van mij?’’



Zo verloopt een gesprek met Goldblum bijna altijd. Het is altijd totaal onvoorspelbaar. Hij deinst er niet voor terug om de interviewer na een serieuze vraag op het verkeerde been te zetten met een afleidingsmanoeuvre die onnavolgbaar is en meestal ook hilarisch. Het beste is wat een interviewer in zo’n geval kan doen is zijn spel meespelen.