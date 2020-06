Jelka en Henry maken op hilarische wijze babynieuws bekend

In het filmpje, dat Van Houten op Instagram TV deelt, bespreekt het stel hoe de dag hen is vergaan. Niet veel later gooit de blondine een balletje op. Ze zou namelijk zijn platgebeld door ‘honderden nummers’. ,,Of ik wilde reageren op de geruchten dat ik zwanger ben.” Partner Henry van Loon doet er vervolgens nog een schepje bovenop door te lachen om de roddels. ,,Ze verzinnen het waar je bij staat.””



Als de tortelduifjes een ogenblik later discussiëren over de kilo’s die ze zijn aangekomen door de coronacrisis, doet Van Houten plotseling een onthulling. ,,Ik vind het echt onzin... ik ben gewoon zwanger! Ik bedoel: hallo!”, luidt het blijde nieuws. ,,What you say? So the rumours are true?”,, reageert Van Loon zogenaamd verbaasd. Wanneer de kleine wordt verwacht, is nog niet bekend.



Het stel kan rekenen op veel felicitaties. ‘Zo mooi!’, reageert Chantal Janzen. Ook Jim Bakkum, Loes Haverkort, Bram Krikke en Taeke Taekema feliciteren de twee met het babynieuws.



Van Houten en Van Loon vormen sinds 2018 een koppel. In 2016 kondigde de actrice aan te gaan scheiden van haar ex-man Koppe Koppeschaar. Met hem heeft ze twee kinderen: zoon Walt en dochter Jean.