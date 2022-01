Jennifer Aniston heeft dringend kapper nodig en topless Katy Perry riskeert brand

Giel Beelen bracht omstreden kruidenmid­del op de markt ‘om andere mensen te helpen’

Giel Beelen (44) heeft het omstreden kruidenmiddel Shambala ooit op de markt gebracht met de intentie ‘om andere mensen te helpen’. Dat zegt de radio-dj in zijn Off the record-podcast, waarvan gisteravond de eerste aflevering online is verschenen. ,,Ik dacht: laat ik het maar in godsnaam benoemen”, aldus Beelen.

13 januari