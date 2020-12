Jennifer Aniston onder vuur om ‘coronakerstbal’: ‘Dit is niet iets om te vieren’

All You Need is Love brengt Vincent uit Australië naar zijn doodzieke zus Huissen

24 december In de All You Need Is Love kerstspecial die vanavond te zien was bracht Robert ten Brink Vincent uit Australië terug naar Huissen, om daar kerst te vieren met zijn zus Meike. Bij haar is onlangs darmkanker geconstateerd en dat is dusdanig uitgezaaid dat ze niet meer te genezen is.