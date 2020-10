Jennifer Aniston: Stemmen op Kanye is niet grappig, wees verantwoordelijk

De 51-jarige actrice roept haar volgers op verantwoordelijk te zijn. ‘Het is niet grappig om op Kanye te stemmen. Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Wees alsjeblieft verantwoordelijk’, schrijft Jennifer.



Volgens de actrice zijn de Verenigde Staten op dit moment meer verdeeld dan ooit en moet dit veranderen. ‘Denk alsjeblieft na over wie het meest getroffen wordt door deze verkiezing als we zo doorgaan. Dit hele gebeuren gaat niet om een kandidaat of een probleem, het gaat over de toekomst van het land en de wereld.’



Kanye West doet volgende maand mee met de Amerikaanse presidentsverkiezingen als onafhankelijk kandidaat, maar wordt niet gezien als serieuze kanshebber. De rapper scoort nergens hoog in de opiniepeilingen.