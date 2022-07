Jennifer gaat op stap met een knappe snor en Bettina loves Harry

Verkeerd verbonden? Bij deze telefoon­num­mers uit films en series werd opgenomen

Fans van de Netflix-hitserie Stranger Things ontdekten onlangs dat het telefoonnummer dat op een busje in de serie staat echt werkt. Belden ze het nummer van pizzeria Surfer Boy Pizza, dan kregen ze een boodschap van het personage Argyle te horen. Series en films halen vaker zo’n grapje uit, maar soms krijgen fans een nietsvermoedend persoon aan de lijn. We zetten de opvallendste echte telefoonnummers in series en films op een rij.

9 juli