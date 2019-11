Jennifer Lopez doet boekje open over seksuele intimidatie

De 50-jarige actrice vertelde hoe een regisseur haar ooit vroeg haar topje uit te trekken, terwijl er ook een vrouwelijke kostuumontwerper in dezelfde kamer aanwezig was. ,,Hij wilde mijn borsten zien", blikte Jennifer terug. ,,Ik zei nee en kwam voor mezelf op. Het was grappig omdat ik me nog precies kan herinneren dat ik paniek voelde op dat moment.”



De actrice, die niet zegt om wie het gaat en wanneer het is gebeurd, is nog altijd dankbaar dat ze niet heeft geluisterd en denkt dat dat haar carrière alleen maar ten goede is gekomen. ,,Wanneer je op dat moment ingaat dan neemt die persoon een loopje met je en denkt hij dat hij alles kan maken. Omdat ik gelijk mijn grenzen aangaf en nee zei trok hij zich terug en bood hij later zijn excuses aan."