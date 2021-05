Jennifer Lopez en Ben Affleck brengen weer weekend samen door

1,2 miljoen kijkers zien Emma, Ryan en Zahra Voi­ce-coa­ches raken met Door De Wind: ‘Dit was magisch’

22 mei ,,Het liedje dat half Nederland laat janken.’’ Zo introduceerde The Voice Kids-coach Ali B het nummer Door De Wind aan Emma (12), Ryan (11) en Zahra (11), die het lied tijdens de eerste aflevering van The Battles vanavond moesten zingen. En gelijk had hij: het trio ontroerde met hun optreden niet alleen veel van de 1,2 miljoen kijkers thuis, maar ook de coaches.