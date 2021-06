Jeremy Clarkson van Top Gear-stuntman naar boer in nieuwe show: ‘Ik zet vooral mezelf voor aap’

Pestgedrag Glee-actrice Lea Michele zindert nog steeds na: ‘Ze had op staande voet ontslagen moeten worden’

12 juni De laatste aflevering van Glee dateert alweer van zes jaar geleden, maar het pestgedrag van actrice Lea Michele (34) ligt haar collega’s duidelijk nog altijd zwaar op de maag. In een nieuwe podcast heeft Heather Morris, Brittany in de reeks, zich uitgelaten over het wangedrag op de set. ,,We zwegen allemaal, maar eigenlijk was zij de schuldige”, aldus de 34-jarige Morris. En ze is niet alleen in haar mening. Ook op sociale media krioelt het van de negatieve verhalen over racisme, divagedrag en grove scheldpartijen.