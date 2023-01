Jeremy Renner deelt eerste selfie na ernstig ongeluk: ‘Ik stuur jullie allemaal liefde’

interview Soraya trouwt onbekenden in MAFS: ‘Ik durf niet meer te zeggen dat ik er verstand van heb’

Trouwambtenaar Soraya de Bakker wist het direct toen ze Sonny en Dylan afgelopen seizoen in Married at first sight zag trouwen: daar sprong een vonk over. Vanaf morgen hoopt Bakker hetzelfde te zien in een gloednieuwe reeks, waarin ze als BABS haar entree maakt. Hoe gaat dat eigenlijk als je een koppel trouwt dat elkaar nog nooit heeft gezien? ,,Het feest moet al bij de ceremonie beginnen. Niet pas bij de dans.”

2 januari