Jeroen Kijk in de Vegte stopt met radioshow op zondagmiddag

Jeroen presenteert sinds januari 2015 elke zondag Bureau Kijk in de Vegte. Daarin probeert hij samen met de luisteraars het antwoord te vinden op vragen als 'waarom hebben we oorlellen' en 'waarom zit er een bocht in de Afsluitdijk'. Na vijf jaar en zo'n 1500 vragen, vindt de presentator het tijd om het stokje over te dragen.



Omdat Jeroen sinds 1,5 jaar ook vijf dagen per week de ochtendshow Jan-Willem start op en elke vroege zondagochtend het programma Licence 2 Chill presenteert, vond hij het tijd keuzes te maken. ,,Eén hele dag vrij per week lijkt me geen overbodige luxe. Daarbij kijk ik apetrots terug op de afgelopen vijf jaar. En toch ga ik het Bureau missen. Bureau Kijk in de Vegte zit zó in m'n hart. Maar het idee om af en toe eens een dag vrij te zijn is ook wel heel verleidelijk en misschien ook wel gewoon gezond. Dat Emmely de nieuwe directeur van Het Bureau wordt is natuurlijk fantastisch. Ze heeft allang bewezen dat ze het kan en ik hoop vooral ook dat ze er haar eigen draai aan gaat geven! Leve het Glorieuze Bureau."



Emmely, die Motel De Wilt presenteert, is blij met haar nieuwe show op NPO Radio 2. ,,Het is een waanzinnige eer om de onvolprezen Jeroen Kijk in de Vegte op te mogen volgen bij Het Bureau. Ik heb er hartstikke veel zin in en ben de KRO-NCRV en de NPO enorm dankbaar voor deze kans. Ik zit sowieso altijd al vol vragen. Hopelijk binnenkort ook vol antwoorden. We gaan er iets moois van maken!"