Jeroen Spitzenberger en Tobias Nierop te zien in Engelstalige serie

De serie Ransom van producent Frank Spotnitz (X-Files, The man in the High Castle) vertelt over het werk van de succesvolle gijzelingsonderhandelaar Eric Beaumont. De verhalen zijn deels gebaseerd op de levens van twee échte onderhandelaars, Laurent Combalbert en Marwan Mery.



Ransom is in meer dan honderd landen te zien. CBS zond de aflevering waarin de twee Nederlanders meespeelden zaterdagavond (lokale tijd) uit. Het is niet bekend wanneer de episode in Nederland te zien zal zijn.



Spitzenberger is in Nederland vooral bekend van zijn rollen in hitfilms als Alles is Liefde en De Tweeling. Momenteel staat hij in het theater met het stuk Terror. Tobias Nierop was onder meer te zien in de film Chez Nous en de serie Project Orpheus.