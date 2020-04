Jeroen van der Boom: ‘Ik ergerde me met terugwerkende kracht aan mezelf’

Opnames reüniespe­ci­al Friends op de lange baan vanwege corona

11:30 De reünie van Friends laat nog langer op zich wachten. De nieuwe streamingsdienst HBO Max heeft bevestigd dat de opnames van de special opnieuw zijn uitgesteld in verband met de coronacrisis. Het was de bedoeling dat de speciale aflevering klaar zou zijn voor de lancering van de dienst in mei.