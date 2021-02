Jeroen van der Boom lanceert nieuwe single

De evolutie van de western: Hoe de scheids­lijn tussen goed en kwaad steeds troebeler werd

11 februari Net als je denkt dat de western definitief is uitgestorven, steekt het toch de kop weer op. Van klassiekers als Once Upon a Time in the West tot de nieuwe Netflix-titel News of the World: wat maakt het genre een blijvertje en hoe heeft het zich in de loop der decennia ontwikkeld?