Jeroen van Inkel krijgt ook nachtprogramma op NPO Radio 2

Radio 2-baas ‘Van 4 tot 6 uur is alles wat we hebben, zeiden we tegen Giel Beelen. Hij zei toch ja’

6 augustus Peter de Vries (48) werd in januari zendermanager van NPO Radio 2 en 5. Een onbekende? Niet in het radiowereldje. Hij begon als ‘manusje van alles’, las het nieuws voor, produceerde, presenteerde en was hoofd Radio van BNNVara. Een kennismaking in acht delen.