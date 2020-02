Jeroen van Inkel: Onze luisteraar overlijdt, emigreert naar Spanje of heeft geen zin meer

,,Iedereen wimpelt het weg: muziek uit de jaren 60 draaien moet je niet meer doen’’, vertelt Jeroen van Inkel (58). ,,Maar als je écht in muziek bent geïnteresseerd, is het juist een absolute must. Dat is waar alles toch begon? Hoe werkte dat destijds in die villa waar al die platen van het beroemde Motownlabel zijn opgenomen? Waar de badkamer werd ingericht als een ‘galmruimte’ voor die mechanisch geproduceerde echo in het geluid...’’



Van Inkel neemt zijn taak als muziekprofessor serieus. De Week van de Jaren 60 wordt dit jaar, op zijn aanraden, volledig in mono uitgezonden. ,,Om de trip down memory lane compleet te maken.’’



De oude Beatles-liedjes bijvoorbeeld (maar ook muziek van The Kinks en The Rolling Stones), werden op meerdere geluidssporen opgenomen. Al luisterde niemand nog in stereo, legt de deejay uit. ,,Daar is toen nauwelijks over nagedacht. Bij oude opnames hoor je Paul McCartney in je linker- en de band in je rechteroor. Het klinkt eigenlijk bezopen. En pas een decennium later kreeg je stereo op je radio, dus bijna iedereen hoorde het toen mono.’’