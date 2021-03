Jeroen van Merwijk droeg zijn lot met vrolijk gekrenkte trots

Cabaretier Jeroen van Merwijk (65) overleden

11:47 Jeroen van Merwijk is vanochtend overleden in het bijzijn van zijn grote liefde Jeannette. De cabaretier en kunstenaar stierf in zijn huis in Zuid-Frankrijk aan de gevolgen van darmkanker. Hij is 65 jaar geworden. Van Merwijk wordt in besloten kring gecremeerd.