Jeroen Woe en Niels van der Laan breken record met WK-nummer: ‘Geschreeuwd van de stress’

met video Kijkers lyrisch over actueel nummer Admiraal Van Gaal in Even tot hier: ‘Dit is buitencate­go­rie’

Als er iets niet kon missen in actualiteitenprogramma Even tot hier gisteravond, was dat wel de winst van Nederland op het WK. Kijkers zagen hoe de makers van het programma in een extreem korte tijd een nummer voor Lenny Kuhr schreven om bondscoach Louis van Gaal toe te zingen.

13:42