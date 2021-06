Jeroen Woe (van Even Tot Hier) brengt debuutalbum uit

Video Jaimie Vaes: Geen fysiek geweld bij incident, Jorik gaat wel liever zijn

2 juni Jaimie Vaes is naar eigen zeggen niet lichamelijk mishandeld tijdens de knallende ruzie met haar verloofde Lil’ Kleine op Ibiza. Dat zegt ze in een video die ze samen met de rapper heeft opgenomen en die zojuist in zijn Instagram Stories verscheen. De artiest zal in het vervolg wel ‘liever’ voor haar zijn, benadrukt ze.