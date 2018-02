Jersey Shore binnenkort definitief terug op de buis

Officiële aanklacht tegen Backstreet Boy Nick wegens seksueel geweld

10:48 Melissa Schuman, de vrouw die Backstreet Boy Nick Carter in november in een persoonlijke blog ervan beschuldigde haar verkracht te hebben, heeft nu een officiële aanklacht tegen de zanger ingediend bij de politie. Woordvoerders van de politie in de Amerikaanse stad Santa Monica bevestigen dit.