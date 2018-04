Jesse Klaver heeft lol in Brussel en André Hazes viert papadag

Herrie in de Druiventros krijgt toch geen vervolg

14:29 Het had er alle schijn van dat een tweede seizoen van Herrie in de Druiventros op de rol stond, maar die plannen zijn van tafel. Dat meldt Janny Zoontjens-Mutsaers, één van de vier directieleden van het familiehotel de Druiventros in het Brabantse Berkel-Enschot.