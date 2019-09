Jessica Simpson is 45 kilo afgevallen in een half jaar

,,Zes maanden, 45 kilo eraf. (Ja, ik zat tegen de 109 kilo aan)”, schreef de muzikante bij twee foto’s van zichzelf. Op één daarvan houdt ze haar in maart geboren dochtertje Birdie vast. ,,Ik ben zo trots dat ik me weer mezelf voel. Zelfs op de momenten dat het onmogelijk voelde, koos ik ervoor om er harder voor te gaan.”

Jessica heeft het afgelopen half jaar getraind met sterrensportcoach Harley Pasternak. Ook de coach deelde een foto van de zangeres op Instagram. ,,We werken al twaalf jaar samen en ze is de liefste, beleefdste, meest respectvolle persoon ter wereld. En ondanks dat ze al sinds ik me kan herinneren nonstop zwanger is, is ze 45 kilo verloren en ziet er jonger uit dan op de dag dat we elkaar ontmoetten.”