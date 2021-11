Jessica Simpson ‘onherkenbaar’ in tijd als alcoholist en Lady Gaga poseert naakt voor Vogue

Als je geld uitgeeft aan kroonluchters, is het eigenlijk zonde om ze heel hoog te hangen, vindt Rihanna .

Als Erica Meiland dit had gezegd over zwarte rokken van christenen, kraaide er geen haan naar

Je hoeft maar vijf minuten te kijken om te weten dat dit de nieuwste flop van SBS 6 is

Dochter Kendall Jenner was er in elk geval niet bij. Die zat zo te zien extreme kou te lijden bij een fotoshoot.

Een boot gaat meteen wankelen als je je erop afzet en opstaan is een ramp met extreem hoge hakken én geen broek. Maar hier ging alles nog goed met Adriana Lima .

Fans van topmodel Winnie Harlow hebben al de hele dag het irritante Slave to the rhythm in hun hoofd, maar ze heeft wel geslaagde Grace Jones-lookalike-kiekjes.