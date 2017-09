Jessica Villerius duikt in de wereld van familierechercheurs

Familierechercheurs Nettie Bult en Jacqueline Bruggers begeleiden de familie van Glenn. We zien een kant van de politie die we nog niet kennen.

,,Het is voor de politie ook heel spannend. Toen ik het verzoek indiende voor deze documentaire wisten ze dat ik geen programmamaker ben die naar sensatie zoekt, maar de menselijkheid wil belichten. En dat is nou net iets waar de politie niet om bekend staat. Maar ik weet uit ervaring dat veel politiemensen juist die betrokkenheid hebben. Het is alleen niet iets wat ze etaleren. Ze zeggen: ‘Als je dochter of zoon is vermoord, heb je er niets aan als ik zit mee te huilen. Ik moet er dan zijn om een pilaar te zijn.’ De familierechercheurs hebben ook een hele nederige houding. Dat merkte ik ook in voorgesprekken: ‘Jee, straks gaat het heel erg over mij of over mijn gevoel. De familie moet centraal staan’.”



Nettie en Jacqueline vertellen ook over de moeilijke momenten tijdens deze zaak.

,,Een moment is inderdaad dat ze de familie moeten inlichten dat de advocaat van de verdachte het hart van het slachtoffer wil laten onderzoeken op eventuele hartafwijkingen. Maar het voordeel is dat ze ook als tactisch rechercheur heel goed de procedures kunnen uitleggen. Dat het niets persoonlijks is en dat het puur met de rechtsgang te maken heeft. De advocaat wil zijn cliënt zo goed mogelijk verdedigen. Er is steeds tijd voor context en nuance en daar zit echt hun meerwaarde in. Als je dit koud zou horen dan zou dat misschien veel woede en wraakgevoelens opleveren.”



Hoe was het voor jou om te maken?

,,Eigenlijk hoe ik het proces altijd ervaar bij fragiele onderwerpen: dat het heel eervol is. Afgelopen week hebben we een laatste viewing georganiseerd met de ouders van Glenn en de familierechercheurs van die tijd. Wat je dan ziet, is hartverwarmend. Ze zien elkaar weer terug na zes jaar. Ze hebben een ongelooflijke zware tijd met elkaar doorgebracht. Er zijn tranen, maar ook mooie herinneringen. Wij zijn dan de vlieg op de muur, omdat wij het slechts faciliteren en niet filmen. Dan rij ik na afloop wel met een vol hart weer weg. Dit zijn de parels van ons werk.”



Het werkt dus ook helend?

,,Ja, hoewel het nooit een uitgangspunt is, maar het is wel een secundair doel. Ik wil altijd dat mensen beter worden als ze met mij hebben gewerkt en niet slechter. Ik probeer ze altijd iets te geven. Dat geldt ook voor daders en moordenaars die ik voor m’n andere films interview. Ze mogen nooit beschadigd ergens uitkomen. Dat ze misschien inzichten krijgen, of een soort klankbord, of misschien zelfs bevrijding, omdat ze niet eerder hebben verteld wat er is gebeurd. En dan is dit misschien een klein stukje heling na een heel nare periode.”



De Familierechercheur, NPO 3, 21.20 uur.