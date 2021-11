Jessie J verliest kindje aan vooravond concert, maar gaat toch: ‘Eenzaamste gevoel ter wereld’

Zangeres Jessie J (33) is haar kindje verloren. De Britse ster kreeg gisteren tijdens onderzoek in het ziekenhuis te horen dat het hartje van de baby in haar buik niet meer klopt. Hoewel ze ‘overweldigd’ is door verdriet en haar emoties niet onder controle heeft, gaat haar concert in Los Angeles vanavond door. ‘Mijn ziel heeft het nodig.’

Gisterochtend grapte Jessica Cornish, zoals de openhartige zangeres echt heet, nog met een vriend. Hoe zou ze vanavond moeten optreden zonder haar fans te vertellen dat ze zwanger was? Gistermiddag vroeg ze zich alleen maar af hoe ze het concert zou doorkomen zonder in te storten.

Bij de derde scan in het ziekenhuis was gebleken dat het kindje in haar buik was overleden. ‘Ik krijg er misschien spijt van dat ik dit post’, schrijft ze tegenover haar 10,4 miljoen volgers op Instagram. ‘Of misschien niet. Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat ik vanavond wil zingen. Niet omdat ik de rouw en het proces ontwijk, maar omdat ik weet dat zingen me zal helpen.’

Eigen manier

Jessie, die internationaal doorbrak met hits als Price tag, heeft de afgelopen jaren immers slechts twee keer opgetreden. Niet vanwege de lockdowns, maar omdat ze het niet kon. Door ernstige keelproblemen kwam er geen geluid meer uit de zangeres. Het was een zwarte periode voor iemand die leeft voor de muziek. Pas sinds kort kan ze weer voorzichtig zingen.

‘Mijn ziel heeft het nodig. Vandaag des te meer’, schrijft ze. ‘Ik weet dat sommige mensen zullen zeggen dat ik moet afzeggen. Maar ik weet op dit moment één ding zeker. Ik begon te zingen toen ik jong was, omdat het me gelukkig maakte, mijn ziel vulde, als therapie om van mezelf te houden. Dat is nooit veranderd en ik moet hiermee omgaan op mijn eigen manier.’

Quote Ik wil zoveel mogelijk mezelf zijn als ik kan op dit moment. Niet alleen voor het publiek, maar ook voor mijn kleine baby’tje, dat zijn best heeft gedaan Jessie J

Dat is door vanavond gewoon op het podium te verschijnen. ‘Ik wil eerlijk zijn en niet verstoppen wat ik voel. Dat verdien ik. Ik wil zoveel mogelijk mezelf zijn als ik kan op dit moment. Niet alleen voor het publiek, maar ook voor mezelf en mijn kleine baby’tje, dat zijn best heeft gedaan.’

Alleen haar kind krijgen

Jessie vertelt dat ze ervoor had gekozen in haar eentje een kindje te krijgen. ‘Omdat het alles is wat ik ooit heb gewild en het leven kort is. Het was een wonder om zwanger te raken en een ervaring die ik nooit zal vergeten en waarvan ik weet dat ik die nog eens zal meemaken.’

De zangeres is logischerwijs nog in shock. ‘Het verdriet is overweldigend. Maar ik weet dat ik sterk ben en dat ik weer oké zal zijn.’ Ze voelt zich verbonden met alle mensen die soortgelijke dingen hebben meegemaakt, maar schrijft ook: ‘Het is het eenzaamste gevoel ter wereld.’

Vanavond zingt ze dus, omringd door fans. ‘Ik zal misschien minder grappen maken, maar mijn hart en ik zullen er zijn.’

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: