Jessie Jazz Vuijk kreeg ‘complete shock’ na negatieve zwangerschapstest: ‘Dit geloof je nooit’

Influencer en ondernemer Jessie Jazz Vuijk (28) blijkt op een bijzondere manier te hebben ontdekt dat ze in verwachting is. De ochtend na een negatieve uitslag had ze de droom weer even uit haar hoofd gezet, toen keek ze nog eens goed naar de test die ze wilde weggooien.

,,Oh my god’’, zegt een geschokte Jessie in een hartverwarmende minivlog die ze zondag deelt. ,,Dit geloof je nooit.’’ De voormalig miss filmde zichzelf onlangs nadat ze een gebruikte zwangerschapstest weg had willen gooien. De ochtend ervoor was de uitslag één streepje, oftewel niet in verwachting. Jessie liet de test nog even liggen, maar wilde er de volgende dag met ‘lichte teleurstelling’ afscheid van nemen.

Ze maakte al bijna een werpende beweging richting de prullenmand toen ze nog eens keek. ,,Zijn het gewoon twee streepjes’’, zegt ze verbijsterd in de video. ,,Oh my god. Oh... my... god. Hoe ga ik dit vertellen?’’ Jessie besluit de camera meteen aan te zetten als haar vriend Kaj Gorgels thuiskomt van het sporten. Die vraagt zich meteen af waar Vuijk mee bezig is.

,,Heb je lekker gesport?’’ begint ze. ,,Ik dacht ineens: wat een mooie dag. Laat ik die eens vastleggen.’’ Eenmaal binnen laat ze Kaj zijn ogen sluiten en zijn handen ophouden. Daarin legt Jessie de toch ineens positieve test. ,,Echt? Echt?!’’ roept hij alleen maar, terwijl Jessie meteen begint te huilen. Hij denkt dat zijn vriendin een nieuw testje heeft gedaan, maar nee: ,,Ik had hem te snel weggelegd.’’ Kaj juicht en valt zijn grote liefde in de armen.

Onder de post van Jessie maakt hij zondag allerlei grapjes. ‘Speltip 1: gooi nooit te snel je test weg. Effe in de vriezer leggen, laten ontdooien en drie dagen later nog eens kijken’, schrijft hij. En: ‘Ik had al bijna een gezamenlijke bungeejump ingepland die week, was toch een beetje onhandig geweest als je zwanger blijkt te zijn.’

Geluk na ellende

Jessie noemt het moment een van haar meest favoriete herinneringen ooit. De influencer, die in 2015 werd verkozen tot Miss Nederland, kreeg eind vorig jaar in korte tijd veel ellende te verwerken. Haar vader Ben overleed en ze kreeg een miskraam. ‘Onze bubbel vol met liefde klapte in 1 seconde in elkaar toen ik het bloed in mijn onderbroek zag’, schreef ze destijds.

Ze voelde ‘het zieltje nog steeds dichtbij’, zei ze. ‘Dit is geen mislukking. Dit is een onderdeel van het hele proces. (...) Alsof dit moest gebeuren om alvast ruimte te maken.’ Eind vorige maand maakte Jessie bekend weer in verwachting te zijn.

De ondernemer is sinds 2018 samen met presentator Kaj, met wie ze samenwoont op Ibiza. ‘Er is geen man op aarde met wie ik dit liever aanga’, schreef ze eerder. ‘Geen man die ik liever als de vader van mijn kind zie.’



